Store omveltingar i vaksinestrategien

innenriks

– Unnskyld til alle frå 25 til 39, år men dei har mange andre ting å glede seg over i livet, sa statsminister Erna Solberg (H) då ho la fram den nye vaksinestrategien til regjeringa på ein pressekonferanse onsdag.

Strategien inneber at ungdom på mellom 18 og 24 år blir flytta fram i køen og blir vaksinert saman med aldersgruppa 40–44 år.

Aldersgruppa 25–39 år blir vaksinerte heilt sist.

– Det er alltid nokon som kjem sist i køen, og eg synest vel kanskje at den gruppa frå 18–24 år har båre ei ganske stor belastning. Det er her du finn mange av førsteårsstudentane, det er her du finn russekullet. Det er her du finn mange av dei som har hatt ei mykje kjipt tid fordi dei ikkje kunne gå på jobb, fordi dei vart sitjande heime og sjå på ein PC-skjerm, seier Solberg.

Skrotar AZ, held Janssen på vent

Viss vaksinasjonen går etter planen, vil alle over 18 år ha fått tilbod om første dose i månadsskiftet juli/august, ifølgje statsministeren. Dette anslaget gjeld sjølv om AstraZeneca-vaksinen no blir skrota heilt frå det norske koronavaksinasjonsprogrammet i den nye strategien.

Janssen-vaksinen blir framleis behalden på pause, og regjeringa skal vurdere om den kan bli gitt frivillig til dei som ønskjer det.

– Viss Janssen-vaksinen skal tilbydast, vil han vere gratis og dei som får han, vil vere omfatta av pasientskadeordninga i tilfelle biverknader, seier helseminister Bent Høie (H).

Det siste store grepet regjeringa gjer i den nye vaksinestrategien er å prioritere område med høgt smittetrykk endå hardare.

Meir vaksine til smitteområda

24 austlandskommunar med vedvarande høgt smittetrykk skal få 60 prosent fleire vaksinar. Ein av dei som er spesielt glad for det, er Oslos byrådsleiar Raymond Johansen.

– Dette har vi venta på lenge, og eg er sjølvsagd veldig glad for at Oslo og andre område i Noreg med høgt smittetrykk får fleire vaksinar, seier Johansen til NTB.

Han påpeikar at folk i Oslo har levd med svært strenge tiltak lenge og at dei aller meste har vore stengde det siste halve året.

– Heile Noreg står i denne situasjonen saman – jo fortare vi får ned smitten i dei områda med mest smittetrykk, jo raskare kan vi lette på tiltak og få meir av kvardagen tilbake, seier han.

(©NPK)