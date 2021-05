Smitteutbrot på skip i Narvik: Død person var koronasmitta

innenriks

Det stadfestar kommunalsjef Rolf Lossius i Narvik kommune i ei pressemelding onsdag ettermiddag.

Det er ikkje kjent om personen døydde av eller med smitten, men kommunalsjefen seier det er mistanke om at dødsfallet er koronarelatert.

– Vi mistenkjer at dødsfallet er knytt til covid-19. Det vil bli gjennomført obduksjon av avdøde, som er vanleg ved plutselege dødsfall, seier Lossius.

Kommunalsjefen opplyser òg at 16 av dei 18 testa på skipet har testa positivt for korona. To prøveresultat var negative.

Oppdaga i rutinemessig kontroll

Skipet har lege i Ofotfjorden ved Narvik sidan 5. mai, men besetninga har ikkje vore i land. Kommunen tilrår Sjøfartsdirektoratet at heile skipet blir verande i karantene på sjøen. Dei gir òg medisinske råd for korleis mannskapet skal stelle seg til situasjonen.

Sjøfartsdirektoratet oppdaga smitten på ein rutinemessig kontroll, men fekk ikkje informasjon om han på førehand. Saka blir undersøkt.

– Eit skip har ansvar for å melde frå om smitterisiko, seier kommunikasjonsrådgivar Kari Stautland i Sjøfartsdirektoratet.

Vurderer tiltak

Ifølgje kommunalsjef Lossius jobbar kommunen no med å kartleggje faktum. Dei tre personane som har vore om bord i båten er framleis i smittekarantene.

– Deretter vil vi vurdere tiltak som kan setjast i verk. Vi har god dialog med kapteinen på skipet, seier han til NTB.

Store mengder malm frå gruver i Nord-Sverige blir frakta frå hamna i Narvik årleg.

(©NPK)