Regjeringas plan A: Budsjettsemje med Frp

Som leiar i finanskomiteen er det han som skal leie forhandlingane med Frp.

– No vil vi gi Frp tid til å setje seg inn i budsjettet og jobbe fram prioriteringane sine. Vi er klare til å starte samtalane med dei straks dei er klare, seier Kapur til NTB.

Allereie neste veke kan regjeringspartia og Frp byrje å føle kvarandre på tennene. Men forhandlingane kjem truleg ikkje ordentleg i gang før i månadsskiftet mai/juni.

Stortinget skal etter planen behandle det reviderte nasjonalbudsjettet 18. juni.

Plan A

Høgres plan A er å bli samde med Frp om budsjettet.

– Det er han eg konsentrerer meg om. Det er naturleg for oss å lage fleirtal med Frp, seier Kapur, som påpeikar at dei fire partia på borgarleg side har vorte samde om budsjettet kvart år sidan 2013.

– Det er absolutt ambisjonen at vi skal gjere det òg denne gongen, seier han.

I februar varsla Frp at partiet ikkje lenger ville vere eit støttehjul for regjeringa.

– Eg har alltid oppfatta Frp som ganske konstruktive. Dei har alltid klare prioriteringar og gode tankar bak kva dei vil, føyer Kapur til.

Alle partia jobbar no med å utarbeide alternativa sine til det reviderte nasjonalbudsjettet, som regjeringa la fram tysdag. Det inneber mellom anna å vente på svar frå Finansdepartementet på kva ulike tiltak vil koste. Departementet har frist til i slutten av mai med å svare ut spørsmålet til partia.

Ukjend prislapp

Frp har mellom anna kravd kutt i grensehandelsavgifter, 1 milliard ekstra til psykiatrien og lågare ferjetakstar. Den totale prislappen for kravlista er så langt er ikkje kjent.

– Kor sannsynleg er det at Frp vil få gjennom både kutt i grensehandelsavgiftene og ein kraftig auke til psykiatrien?

– Eg kjem ikkje til å føregripe noko som helsa når det gjeld samtalane med Frp, seier Kapur.

Frps Hans Andreas Limi har overfor NTB varsla at avgiftskutt på grensehandelsutsette varer vil bli eit hovudkrav i forhandlingane. Han synest det er naturleg at regjeringa går til Frp først, sidan revidert er ein revisjon av eit budsjett som partiet har vore med på å forhandle.

– Vi skal ikkje avvise den invitasjonen. Vi er innstilte på å forhandle. Men det som betyr noko for oss, er politisk gjennomslag, påpeikar han.

Oljemilliardar

I revidert nasjonalbudsjett legg regjeringa opp til å bruke 90 milliardar fleire oljekroner enn det dei anslo i statsbudsjettet. I alt vil dei hente nesten 403 milliardar kroner frå Oljefondet. Heilt nødvendig, meiner Kapur.

– Elles er eg sikker på at arbeidsløysa ville vore høgare, vegen tilbake lengre og fallet djupare. Men no er det på tide å ta ned nokre av ordningane, slik at vi har insentiv for å halde hjula i gang, seier han.

– Fleire av Frps krav er nokså kostbare. Kan det bli aktuelt å bruke endå fleire oljemilliardar?

– Resultatet av samtalane får de sjå når vi er ferdige, svarer Kapur.

Formuesskatt

NHO uttrykte tysdag skuffelse over at regjeringa ikkje kuttar i formuesskatten på arbeidande kapital. På landsmøtet sitt i helga programfesta Frp at dei vil fjerne heile formuesskatten.

– Kan det bli nokon endringar på det som er lagt fram i revidert?

– Det får samtalane vise. Men vi har jo kutta formuesskatten betrakteleg i regjeringsperioden vår, også i 2021-budsjettet. seier Kapur.

– Men i revidert har vi prioritert gjenopninga av samfunnet og å skape fleire arbeidsplassar, påpeikar han.

