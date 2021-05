Regjeringa opnar for frivillig bruk av Janssen-vaksinen

innenriks

Det vart klart på ein pressekonferanse onsdag kveld.

Vorland-utvalet gjennomgjekk AstraZeneca- og Janssen-vaksinane på oppdrag frå regjeringa.

Dei kom måndag med ei tilråding om at Janssens koronavaksine skulle takast ut av sjølve vaksinasjonsprogrammet, men opna for at personar under visse kriterium likevel kunne ta vaksinen. Det var likevel usemje internt i utvalet om kva kriterium som burde gjelde.

Folkehelseinstituttet har tilrådd ikkje å gjere Janssen-vaksinen tilgjengeleg for bruk utanfor vaksinasjonsprogrammet, men regjeringa har valt å støtte mindretalets syn om at enkeltindividet er best i stand til å vurdere eigen situasjon, og at kvar enkelt må vurdere om risikoen er akseptabel.

– Vi vil be Helsedirektoratet greie ut korleis dette kan gjerast. Direktoratet vil bli bedne om å sjå på kva kriterium som i så fall skal gjelde, korleis informasjon om risiko skal givast, der vaksinen skal setjast, og av kven. Viss Janssen-vaksinen skal bli tilbydd, vil han vere gratis og dei som får han, vil vere omfatta av pasientskadeordninga i tilfelle biverknader, seier helseminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.