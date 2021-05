Regjeringa går inn for 60 prosent fleire vaksinar til kommunar med vedvarande høgt smittetrykk

innenriks

Dette har regjeringa bestemt etter å ha fått råd frå Folkehelseinstituttet, som tilrår å gi fleire vaksinar til 24 austlandskommunar som har hatt høgt smittetrykk over lang tid. Dei tilrår at desse kommunane skal få 80 prosent fleire dosar enn dei elles ville fått, fram til alle over 18 år er vaksinert med første dose.

FHI vurderer at både 60 og 80 prosent fleire dosar til dei 24 austlandskommunane vil gi om lag same gevinst, og regjeringa går altså inn for den førstnemnde prosentfordelinga.

Det skal redusere presset på resten av kommunane i juli.

Lista kan endrast

– Regjeringas avgjerd har viktige føresetnader: Vi må sikre at dei kommunane som får færre dosar i juni og byrjinga av juli, har kapasitet til å få teke dette igjen i siste del av juli. Saman med statsforvaltarane vil vi gå i dialog med kommunane for å undersøkje at vaksinasjonen i feriemånaden juli kan gå etter planen. Skal vi endre fordelinga, må vi først vere sikre på at dette ikkje fører til ei forseinking av når heile befolkninga er vaksinert, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen onsdag.

Regjeringa har bede FHI og Helsedirektoratet om å gjere ei rask vurdering av om kommunelista bør oppdaterast med bakgrunn i smitteutviklinga sidan lista vart laga.

Går bort frå beskjeden skeivfordeling

I mars gjekk regjeringa inn for ei beskjeden geografisk skeivfordeling av vaksinar til område med høgt smittetrykk. Dette har gjort at seks bydelar i Oslo og dessutan Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss har fått 20 prosent fleire vaksinedosar enn den opphavlege planen.

I ein rapport som vart lagt fram i april, konkluderte ekspertane i Holden-utvalet med at langt fleire vaksinar til område med høg smitte, vil gi færre sjuke og døde.

Oslo er blant områda i landet som gjennom pandemien har hatt vedvarande høg smitte. Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) har teke til orde for ei sterkare skeivfordeling, og han har fleire gonger bede om fleire vaksinedosar til hovudstaden.