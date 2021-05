Råkøyring i 221 km/t i 80-sone gav fengsel

innenriks

I retten tok ein annan mann på seg skulda, men han vart ikkje trudd av Hordaland tingrett, som fann det bevist at bileigaren var råkøyraren.

– Tiltalte sette seg sjølv og andre i alvorleg fare for å bli skadd eller drepen. Vidare er det skjerpande at tiltalte lét vere å stanse for kontroll. Køyringa til tiltalte verkar svært uansvarleg, skriv tingrettsdommar Tone Raaen.

Det var to passasjerar i bilen. Ein av dei var ei mindreårig jente.

Mannen mistar òg retten til å ha førarkort i fire år. Han er skuffa over å ikkje bli trudd.

– Han synest dommen er for streng, og han vurderer å anke, seier forsvararen til mannen, advokat Tore Johan Sørland, til Bergens Tidende.

