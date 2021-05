Oslo endrar vaksinestrategi

innenriks

Det opplyser helsebyråd Robert Steen (Ap) til NTB.

– Frå og med neste veke vil vi stort sett vere ferdige med å vaksinere personar med underliggjande sjukdom, og justerer doseintervallet for Pfizer og Moderna frå 6 til 12 veker for dei som får første dose. Dette er i tråd med FHIs retningslinjer, og vil ikkje få tilbakeverkande kraft for dei som allereie har fått første dose, seier Steen.

Han opplyser òg at kommunen droppar planane om å utsetje dose to for dei som allereie har fått første dose av vaksinen. Førre veke bad Steen helseetaten og administrasjonen om å sjå på kva effekt det ville hatt på smitten i byen om ein utsette dose to for alle eller nokre av dei 50.000 friske folka under 65 år som har fått første dose.

– Fagfolka vurderer at effekten er ein liten reduksjon i smittetal og ein minimal effekt på alvorleg sjukdomsforløp i form av innleggingar. Vi vel derfor å lytte til dei faglege innspela om at vi no bør prioritere ressursane våre på å setje dei vaksinane vi har fått så raskt og effektivt som mogleg, samtidig som vi held fram med å førebyggje spreiing av smitte i byen ved å halde avstanden oppe, mobiliteten nede og følgje smittevernråda, seier Steen.

Han viser til at ei forskyving av avtalt dose to ville kravd manuell ombooking, som ville vore ressurskrevjande. Det kunne òg gitt forseinkingar i innkallingar av annan befolkning til første dose, med auka risiko for at ein ikkje klarer å setje alle dosar som kjem.

