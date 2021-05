Nordmenn svindla for 295 millionar kroner gjennom sosial manipulering i fjor

innenriks

285 millionar kroner gjaldt transaksjonar i nettbank og 10 millionar kroner gjaldt betalingskort, viser tal frå Finanstilsynet, som onsdag la fram risiko- og sårbarheitsanalysen sin for 2021.

Tapstalet for svindel gjennom sosial manipulering, der svindlaren manipulerer ein betalar til å gjennomføre ein transaksjon, er på nivå med 2018. Det er likevel ein klar nedgang frå 2019 då rapporterte tal indikerte tap på over 500 millionar kroner i samband med denne typen svindel.

Også når det gjeld tap etter misbruk av betalingskort, var det ein nedgang på 22 prosent frå 2019. Tapa ved misbruk av betalingskort enda på 147,5 millionar kroner i 2020.

Seksjonssjef Olav Johannessen i seksjon for IT og betalingstenester i Finanstilsynet peikar på at svindel gjennom sosial manipulering framleis ser ut til å vere den mest utbreidde svindelmetoden.

– Kva type sosial manipulering dei kriminelle nyttar, endrar seg. Omfanget av svindel ved sosial manipulering er usikkert, fordi betalaren sjølv ber tapet og mange svindlar av denne typen truleg ikkje blir meld til banken, seier han.

