Helsedirektoratet gir grønt lys for utandørs gruppetrening

innenriks

– Vi er samde med FHI i at det er låg smitterisiko ved utandørs trening i mindre grupper når det blir halde avstand og generelle smittevernråd blir følgt, skriv direktoratet i tilrådinga si.

Dei tilrår at det frå torsdag denne veka blir lov for treningssenter å arrangere utandørs gruppetrening for alle som er busette i såkalla 5B-kommunar, altså austlandskommunar med dei nest strengaste tiltaka.

Dette omfattar desse kommunane: Bamble, Porsgrunn, Skien, Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker og Ås.

Helsedirektoratet viser til at det har komme fleire førespurnader frå Virke trening med spørsmål om denne problemstillinga. Virke er godt nøgde med at det blir opna for utandørs gruppetrening.

– Endeleg har styresmaktene forstått at utandørs trening i regi av treningssenter er både trygt og eit viktig bidrag til folkehelsa, seier konstituert bransjedirektør Mee Eline Eriksson for Virke trening i ei pressemelding.

(©NPK)