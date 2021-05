Eldreombodet vil ha enkelt tilgjengeleg papirversjon av koronasertifikat

innenriks

– Papirversjonen av sertifikatet må kunne bestillast i posten eller leverast ut hos fastlegen, foreslår ombodet.

I tillegg til bruk ved sjukehusbesøk og liknande, meiner eldreombodet at ein bør vurdere om koronasertifikatet gjer det unødvendig med innreisekarantene til Noreg etter utanlandsreiser.

Ombodet meiner alle som oppfyller vilkåra for å få sertifikatet, bør få gratis og enkel tilgang til det. Dei peikar på at nesten ein halv million nordmenn over 60 år er ikkje-digitale, som vil seie at dei ikkje brukar datamaskin, smarttelefon og internett, eller har svake digitale ferdigheiter.

