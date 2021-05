Vidaregåande skular i Oslo på gult nivå frå tysdag

innenriks

– Eg er glad for at smittetala framleis går ned i Oslo. Nedgangen har flata noko ut, så vi må framleis gå forsiktig og kontrollert fram, men byrådet meiner at det er forsvarleg å halde fast ved planen om å innføre gult nivå i vidaregåande skule neste veke, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i ei pressemelding.

– Samtidig håpar vi at massetesting ved 26 av dei vidaregåande skulane frå neste veke kan stanse eventuelle utbrot før dei har ført til omfattande smitte, seier han.

I veke 18 vart det gjennomført 3.485 koronatestar av elevar og tilsette i vidaregåande skule. Berre to av desse var positive. Smittenivået for aldersgruppa 16 til 19 år er lågare enn då raudt nivå vart innført hausten 2020.

Raudt i vaksenopplæringa

Dermed følgjer dei vidaregåande skulane Oslos barnehagar, barneskular og ungdomsskular, som gjekk over til gult nivå måndag. For vaksenopplæringa vil det derimot framleis vere raudt nivå.

– Det er nødvendig for å overhalde kravet til smittevernforskrifta, samtidig som det gir elevar og tilsette føreseielegheit i skulekvardagen, seier byråd for arbeid, integrering og sosiale tenester Rina Mariann Hansen (Ap).

Nye lettingar?

Andre tiltak i Oslo blir forlengde til og med 27. mai. Det betyr at neste del av trinn 2 i gjenopningsplanen kan bli sett i verk frå 27. mai. Byrådet vil vurdere dette neste veke og offentleggjere planane mot slutten av veka.

– Eg har stor forståing for at spesielt utelivsbransjen og drivarar og brukarar av treningssenter er utolmodige no. Første del av trinn to i gjenopningsplanen ser ut til å ha gått bra, men vi må framleis vere forsiktige. Viss smittetala går i riktig retning, bør det vere mogleg å opne restaurantar, treningssenter, kulturaktørar og andre arenaer før mai er omme, seier byrådsleiaren.