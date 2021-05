Traktorar frå heile landet demonstrerte framfor Stortinget

innenriks

– Vi har møtt opp her i dag med sikte på å vise alvor. Situasjonen som landbruket no står i, er eit vegskilje, sa leiar Lars Petter Bartnes i Norsk Bondelag i ein appell framfor Stortinget.

Iherdige tut frå traktorhorna ljoma mellom bygga rundt Stortingsplassen medan Bartnes talte til dei frammøtte.

– Vi er sterkt bekymra for utviklinga. Norsk landbruk treng ei endring i ei anna retning, seier han, som understrekar at næringa treng eit betydeleg inntektsløft framover.

Torsdag vart det brot i årets jordbruksoppgjer. Bøndene har refsa tilbodet frå staten i oppgjeret, som var på rundt 900 millionar kroner. Det er langt unna kravet frå bøndene på 2,1 milliardar kroner.

Avstanden har skapt stor skuffelse i bondeorganisasjonane.

John-Erik Skjellnes Johansen hadde køyrt lengst for delta i demonstrasjonen på tysdag. Johansen, som er styremedlem i Norges Bondelag, har unnagjort 100 mil heilt frå Dønna i Nordland.

– Det var langt, men det har vore heilt fantastisk å møte så mykje engasjement på vegen, seier han.

– Engasjementet gir meg yrkesstoltheit. Det gjer at eg kan stå her rakrygga med bondegenseren på meg her i dag og ta ein for laget, seier Johansen.

(©NPK)