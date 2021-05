Smitta russ var på samling i Kristiansand

innenriks

– Vi ber russ som har vore på Mjåvann 7. mai om å ha låg terskel å for teste seg, skriv kommunen. Nærkontaktar er sette i karantene.

Tysdag opplyste kommunen om at to koronasmitta russ var på ei samling i Bertes laurdag. Også deltakarar på denne samlinga er bedne om å ha låg terskel for å teste seg.

Smittevegen er kjend for alle dei tre nye registrerte smittetilfella i Kristiansand, opplyser kommunen.

Tre nye smittetilfelle er ein klar nedgang frå dei førre dagane. Dei ti første dagane i mai testa i snitt 15,6 personar i Kristiansand seg positivt for koronaviruset.

