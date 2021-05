Sanner: – Vaksinetempoet avgjer kor raskt norsk økonomi vil hente seg inn

innenriks

Etter kvart som smitteverntiltaka kan fasast ut, vil veksten i norsk økonomi ta seg opp igjen og fleire permitterte komme tilbake i jobb. Kor raskt det kan skje, avheng i stor grad av tempoet i vaksinasjonen, sa Sanner i samband med framlegginga av revidert statsbudsjett.

I dei mest optimistiske scenarioa kjem mykje av gjeninnhentinga allereie rundt sommaren i år, medan ein i det mest pessimistiske scenarioet vil sjå at innhentinga byrjar først i februar neste år og at ein må heilt til slutten av neste år for å komme opp på det same nivået som i februar 2020.

I det midtarste scenarioet vil gjeninnhentinga starte først til hausten.

– Hovudbiletet er at vi får kontroll på smittespreiinga gjennom vaksinasjon dei kommande månadene, sa Sanner.

Då legg regjeringa til grunn at fastlands-BNP vil vekse med 3,75 prosent både i år og i 2022.

Ei slik utvikling vil leggje til rette for at arbeidsløysa held fram med å minke og komme ned på låge nivå igjen i løpet av neste år.

(©NPK)