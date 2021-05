Regjeringa vil bruke 402,6 oljemilliardar i år

innenriks

402,6 milliardar kroner blir anslått å utgjere 3,7 prosent av oljefondet, skriv regjeringa.

Det er brot på handlingsregelen, men mindre i absolutte tal enn i fjor. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020, knappe to månader etter at koronapandemien hadde byrja, brukte regjeringa 419,6 milliardar kroner frå oljefondet.

Til saman enda regjeringa likevel opp med å ta ut 3,7 prosent av oljefondet òg i 2020.

Forventar vekst utover sommaren og hausten

Årsaka til at ein ikkje bruker meir oljepengar, er at ein ventar at norsk økonomi vil byrje å ta seg opp igjen i dei kommande månadene, etter kvart som befolkninga blir vaksinert.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 blir brutto anslått nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Noreg å auke med 3,7 prosent i år. I 2020 fall BNP med 2,5 prosent.

Budsjettimpulsen – vekstbidraget til økonomien – for inneverande år blir no anslått til 0,6 prosent.

Arbeidsløysa er framleis relativt høg i norsk målestokk, men fallande. Ho blir venta å ende på 3,5 prosent i 2021, mot 5,0 prosent i utgangen av 2020.

Svakare anslag enn i haust

Trass at utsiktene er gode for norsk økonomi, er utsiktene noko verre enn dei var i anslaga i haust. I nasjonalbudsjettet for 2021, som vart lagt fram samtidig som statsbudsjettet i oktober, anslo regjeringa ein vekst i BNP for Fastlands-Noreg på 4,4 prosent.

Anslaget for arbeidsløyse i 2021 er òg noko høgare no enn det var i oktober. Nasjonalbudsjettet i oktober venta ei arbeidsløyse på 3,1 prosent.

Arbeidskraftundersøkinga frå SSB viser likevel ei venta arbeidsløyse på 4,4 prosent i RNB, som er det same som anslaget i oktober.