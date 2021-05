NIS har passert 700 registrerte skip

innenriks

Sidan 2015 har talet på skip registrert i NIS auka jamt og trutt, og ved utgangen av april hadde talet komme opp i 709 skip, melder Sjøfartsdirektoratet.

NIS vart etablert i 1987 for å sikre at norskeigde skip vart registrerte under norsk flagg, og for å betre konkurransevilkåra for norskregistrerte skip i utanriksfart og halde oppe sysselsetjing av norske sjøfolk.

Den norske handelsflåten vart kraftig redusert på 80-talet, og delen norskeigde skip som segla med norsk flagg på hekken vart redusert frå nærare 30 millionar bruttotonn til rundt 10 millionar bruttotonn på eit drygt tiår, ifølgje Sjøfartsdirektoratet.

Før NIS vart etablert, opplevde norske sjømenn å bli arbeidsledige då reiarlaga flagga ut til utlandet og segla under såkalla særrettsflagg. Det gjorde at reiarlaga kunne erstatte norske sjøfolk med billigare utanlandsk mannskap.

Ved etableringa av NIS vart det opna for bruk av utanlandsk mannskap på lønnsvilkåra til heimlandet på norske skip som ikkje går i fart mellom norske hamner.

(©NPK)