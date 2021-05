NHO skuffa over tausheit om formuesskatt

innenriks

– Eg hadde håpa at regjeringa ville prioritere eit kutt i skatt på arbeidande kapital no. Det hadde vore viktigare enn nokon gong for dei små bedriftene og dei private eigarane som står føre gjenoppbygginga etter koronakrisa. Vi må la bedriftene få bruke kapitalen sin på å verne og skape jobbar, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

Næringslivsorganisasjonen er derimot nøgd med at regjeringa ønskjer å forlengje fleire av støtteordningane for næringslivet.

– Vi er glade for at regjeringa har lytta til oss og vidarefører tiltaka, som hjelper bedriftene gjennom koronakrisa og reddar arbeidsplassar ut oktober. Framleis er over 70.000 permitterte. Med lønnsstøtte kan bedriftene ta folk tilbake før inntektene kjem tilbake for fullt, seier Almlid.

(©NPK)