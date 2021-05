Mannen som er sikta for Frogner-drapet er utskriven frå psykiatrisk sjukehus

innenriks

Det stadfestar politiadvokat Rita Parnas og forsvarer Ole Petter Drevland overfor TV 2.

– No håpar vi å få avhøyrt han så raskt det lèt seg gjere, seier Parnas.

Fevziye Kaya Sørebø vart skoten og drepen i Tostrups gate på Frogner i Oslo onsdag for to veker sidan. Mannen vart arrestert like etterpå, og vart dagen etter drapet innlagt på psykiatrisk sjukehus. Han er enno ikkje avhøyrd av politiet.

Forsvarar Ole Petter Drevland seier til TV 2 at han har merka ei betring i tilstanden til klienten sin, og at han ikkje er overraska over at mannen er skriven ut.

– Opplevinga mi er at han har fått god behandling der han har vore. Eg opplever at det har vore behov for innlegging sidan han har vore der i nesten to veker, seier han.

