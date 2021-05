Mann sikta for overgrep mot mindreårige gutar

innenriks

Mannen vart arrestert måndag morgon, melder Bergensavisen.

– Han er sikta for å ha gjort gjentekne seksuell overgrep mot to gutar, som på gjerningstidspunktet var mindreårige, seier Trine Frantzen, politiadvokat i Vest politidistrikt, til avisa.

Overgrepa skal ifølgje henne ha starta for om lag ti år sidan, då dei to gutane var under 14 år gamle. Saka vart meld først no.

– Overgrepa skal ha gått føre seg over fleire år, seier Frantzen.

Ho opplyser at politiet no jobbar med å gjennomføre avhøyr av både sikta og andre vitne i saka. Ho seier dei òg ser nærare på om mannen kan ha gjort overgrep mot fleire barn.

Forsvarsadvokaten til mannen Fredrik Verling har førebels ingen kommentarar til saka.

