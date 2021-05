Kvar fjerde skule måtte stengje i vinter

innenriks

I perioden 4. januar til 12. mars måtte 25 prosent av dei 2.767 grunnskulane i landet stengje heilt eller delvis minst éin gong, viser ferske tal frå Utdanningsdirektoratet.

– Vi veit at skulane har strekt seg langt for å gi elevane eit godt opplæringstilbod. Samtidig ser vi at smittesituasjonen i vinter gjorde det krevjande å halde ope mange stader, særleg i Oslo og Viken, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Det var store regionale forskjellar, men verst gjekk det utover Oslo og Viken, der høvesvis 60 og 45 prosent av skulane vart ramma.

