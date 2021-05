Kjærviks son krev seg lauslaten

innenriks

– Han samtykkjer ikkje og ønskjer at retten vurderer om fengslingsvilkåra er oppfylte, seier forsvararen til mannen, advokat Sol Elden, til NTB.

Den 36 år gamle mannen samtykka til varetektsfengsling då spørsmålet var oppe to dagar etter drapet på Røa i Oslo i april i år.

Politiet kjem onsdag til å be om at den 36 år gamle mannen blir fengsla i åtte veker med brev- og besøksforbod, og dessutan medieforbod dei to første vekene av perioden. Fengslingsmøtet blir halde digitalt og kjem etter alt sannsyn til å gå for lukka dører.

– Sikta er innlagt på sjukehus, og det står framleis att avhøyr av han. Fengslingsgrunnlaget er bevisøydeleggingsfare, og at det vil støyte allmenn rettskjensle om han ikkje blir halden i varetekt, seier politiadvokat Børge Enoksen til NTB.

