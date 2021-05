Fleire har lese aviser i pandemien

innenriks

Veksten for norske nettaviser held fram med full kraft, viser dei ferske lesartala frå undersøkinga Forbruker & Media.

Bruk av aviser på digitale flater auka med ni prosent det siste halvåret, og 82 prosent les dagleg minst éi avis digitalt eller på papir. For første gong bruker over sju av ti nordmenn digitalt innhald frå norske aviser dagleg, og bruken har gått forbi lineær TV.

Den største delen av det digitale konsumet skjer via mobil, der seks av ti dagleg nyttar mobilen for å få tilgang til innhald frå norske nettaviser. Tre av ti bruker PC og 16 prosent nettbrett.

– Tala stadfestar utviklinga vi såg allereie før koronapandemien trefte Noreg, og utviklinga har forsterka seg det siste året, seier administrerande direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening i ei pressemelding.

Slit med tilbakegang

Papirlesinga har samla sett ein tilbakegang på 15 prosent i 2020. Lokal- og regionavisene, med under 50.000 lesarar, har ein tilbakegang på 13 prosent, og nisjeavisene går tilbake 19,5 prosent.

– Delar av tilbakegangen kan forklarast med at færre les nisjeaviser på jobb og offentlege stader og at det blir færre lesarar per eksemplar. Likevel les ein høg del, 36 prosent av den norske befolkninga, framleis minst éi papiravis ein gjennomsnittleg dag, seier Øgrey.

Dei største mediehusa

VG er Noregs desidert største mediehus, med ei samla dekning for papir og nett på i overkant av 2,2 millionar brukarar, følgd av NRK med nær 1,6 millionar, Dagbladet med 1,3 millionar og TV 2 med éin million brukarar.

Aftenposten, Nettavisen og E24 følgjer vidare på lista, alle med over ein halv million brukarar. Hovuddelen av konsumet skjer digitalt, og fleire av dei største nyheitsmedia er òg reine digitale produkt.

Aftenposten er Noregs største papiravis med 282.000 lesarar for ei gjennomsnittleg utgåve, følgd av VG med 162.000 lesarar. Klassekampen er framleis Noregs tredje største papiravis med 110.000 lesarar. Dagbladet har 101.000 og Adresseavisen og Dagens Næringsliv har begge 91.000 lesarar.

Svak nedgang for magasina

23 magasin blir rapport med fleire lesarar, medan 40 har færre lesarar. Lesinga av papirmagasin går tilbake med fire prosent frå 2019 til 2020.

– Det er ein svakare tilbakegang for magasina enn det vi har sett dei siste tre åra. Dette sjølv om pandemien har medført mindre sosial kontakt mellom folk og dermed mindre deling og byte av magasin, samtidig som mange offentlege stader har fjerna magasina. 21 prosent les no dagleg minst eitt magasin, seier Øgrey.

Blada som veks mest i 2020, speglar livsstilsendringar hos folk som følgje av pandemien. Størst prosentvis vekst finn vi hos titlar som Alt om fiske, i Form, Jakt, Norsk Landbruk, På TV og Vi Menn Båt.

Dei største magasina i 2020 i talet på lesarar er Illustrert Vitenskap med 369.000 lesarar per utgåve og Donald Duck & Co med 283.000. Deretter følgjer Hjemmet og Se og Hør med 262.000 lesarar.

Største avismagasin er framleis A-magasinet med 648.000 lesarar, følgd av VG Helg med 287.000 lesarar og Dagbladet Magasinet med 265.000.

(©NPK)