Elkem satsar 10 milliardar kroner på batterifabrikk i Porsgrunn

Elkem etablerer no selskapet Vianode, som skal sjå på vekstmoglegheiter innan avanserte batterimateriale, opplyser selskapet i ei pressemelding.

Tidlegare har selskapet berekna å investere opp mot 4 milliardar kroner i fabrikken, men auka kapasitetsbehov gjer at investeringa kan komme heilt opp i 10 milliardar kroner.

– Bakgrunnen for at vi snakka om ei investering på fire milliardar, var at vi i første omgang såg for oss ein produksjonskapasitet på 20.000 tonn batterigrafitt i trinn ein av utbygginga på Herøya, seier kommunikasjonssjef Hans Iver Odenrud i Elkem til E24.

No blir likevel behovet berekna til å vere 50.000 tonn.

Elkem har som mål å opne produksjon på Herøya i 2023.

