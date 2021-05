45 nye koronatilfelle i Bergen – lite truleg med tiltakslettar

innenriks

Onsdag skal byrådet informere om vidare smitteverntiltak i kommunen, men smittevernoverlege Frank van Betten seier til Bergensavisen at det er lite truleg med lettingar i tiltaka.

Førre veke vart det kjende at det er oppdaga indisk virusvariant i samband med smitte ved Universitetet i Bergen. Kommunen opplyser til avisa at dei meiner å ha god oversikt over det utbrotet.

Reknar med smittespreiing frå nabokommune

Samtidig følgjer kommunen nøye med på utbrotet i nabokommunen Bjørnafjorden, der det er funne 29 smittetilfelle knytte til smitteutbrot i skulen.

– Bjørnafjorden og Bergen har så nær kontakt at vi må rekne med at smitte frå dette utbrotet kjem eller har komme til Bergen, seier assisterande smittevernoverlege Egil Bovim til avisa.

Til Bergens Tidende seier Bovim at det største smittetrykket no er i andre aldersgrupper, og at det gir ei utfordring med grunnsmitten.

– Det gir oss ein ny situasjon som vi må vurdere, sidan andre aldersgrupper gir andre utfordringar, seier Bovim.

Utestad-gjester blir bedne teste seg

Smittetalet for måndag er 14 fleire enn snittet for dei sju tidlegare dagane.

Fire av dei smitta har kjend smitteveg, medan tre personar har ukjend smitteveg. To tilfelle er importsmitte, og resten av dei er nærkontaktar, opplyser kommunen.

Personar som har vore på Hectors Hybel i perioden fredag 30. april til måndag 3. mai, blir oppmoda til å teste seg på grunn av mange smittetilfelle knytte til denne utestaden, skriv kommunen.

I alt vart 2.627 personar testa måndag. Bergen har registrert 6.386 smittetilfelle under pandemien.

(©NPK)