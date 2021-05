17 nye koronatilfelle i Drammen: – Veldig høgt

innenriks

– Dagens smittetal er veldig høgt etter så lang tid med strenge smitteverntiltak. Det er to og ei halv veke sidan vi hadde så mange smitta på eitt døgn, og sjølv om vi ikkje trekkjer nokon konklusjonar baserte på enkeltdagar, er det urovekkjande at vi har så mange nye smittetilfelle, seier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Smittevegen er kjend for 14 av dei som er registrert smitta siste døgn, medan han er ukjend for to som no har fått påvist smitte. For den siste personen er ikkje smittesporinga fullført.

Det er påvist smitte som råkar Aronsløkka skule og Galterud skule og både elevar og lærarar blir sett i karantene.

Dei siste 14 dagane er det påvist 149 nye smittetilfelle. Det er ein auke på seks tilfelle frå dagen før og omtrent på nivå med det som har vore rapportert dei tre dagane før.

– Éin dag med høge smittetal gir ikkje nødvendigvis noko stort utslag på talet på smitta over ein tovekersperiode. Men vi skal ikkje ha mange dagar med så høge smittetal før vi vil sjå ein markant auke i talet på smittetilfelle dei førre 14 dagane, og då risikerer vi at smittetrykket aukar igjen, seier Johannessen.

