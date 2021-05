Varsel om flaumfare på delar av Austlandet

innenriks

– Vassføringa blir venta å auke raskt i små og middels store elvar og bekkar onsdag, skriv Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i farevarselet.

– Dette kan føre til lokale flaum, blir det opplyst.

Det er venta lokalt mykje regn, i tillegg til stigande temperatur som kan bidra til snøsmelting. Nedbørsmengda er likevel usikker.

NVE rår folk til å halde seg oppdatert og sikre eller flytte verdiar bort frå utsette område som kjellarar, bilar, campingvogner og liknande langs elvar og bekkar.

– Rens stikkrenner, kummar og andre vassvegar for snø og is, jord og grus, kvist og lauv, slik at vatnet kan renne uhindra der det vanlegvis renn. Hald deg unna elvar og bekkar med stor vassføring, heiter det i rådet.

Farenivå gult inneber at NVE meiner det er moderat fare for flaum. Det inneber at det blir venta mindre konsekvensar.

(©NPK)