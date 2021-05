Utval: Regjeringa bør vurdere å flytte 18-25-åringar fram i vaksinekøen

innenriks

I rapporten tilrår ekspertutvalet styresmaktene å prioritere dei tilgjengelege vaksinane slik at dei har størst mogleg effekt, både for å unngå sjukdomsbyrde og smittespreiing. Dei meiner dette inneber at regjeringa bør vurdere om aldersgruppa 18–25 år bør prioriterast fram i køen.

– Grunngivinga for dette er både den skeivfordelte tiltaksbyrda gjennom pandemien, mobiliteten og bidraget gruppa har til smittespreiinga, heiter det i rapporten frå Vorland-utvalet.

Utvalet er sett ned for å vurdere virusvektorvaksinane til AstraZeneca og Johnson & Johnson.

– Vi meiner det er ein god idé å prioritere denne aldersgruppa, sjølv om dei toler sjukdommen godt. Det nærmar seg sommar og mange unge flyttar mykje på seg, dei byrjar kanskje å jobbe eller studere ein annan stad, seier utvalsleiar Lars Vorland under ein pressekonferanse i samband med framlegginga av rapporten.

Helseminister Bent Høie (H) seier han tek innspelet til etterretning, og at dette er noko regjeringa vil ta stilling til på eit seinare tidspunkt.

– Her kjem det òg ei breiare tilråding frå FHI som denne utvalsrapporten òg vil vere ein del av, og det og kjem ganske snart, seier Høie.

