Tysdag kjem revidert nasjonalbudsjett – nye koronamilliardar blir spreidde over landet

innenriks

Regjeringa har brukt 94 milliardar kroner på koronatiltak og til kompensasjon for skadeverknader av pandemien berre i år, skriv E24, som siterer finansminister Jan Tore Sanner (H) på at tiltaka blir vidareførte i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Totalt har regjeringa brukt 229 milliardar kroner i ekstraordinære budsjettløyvingar når det norske samfunnet no står overfor gjenopning og gradvis normalisering. Revidert nasjonalbudsjett vil «tydeleggjere og fornye strategien for vegen ut av krisa» og komme med tiltak retta særleg mot dei som er ramma ekstra hardt, påpeikar finansministeren.

– Mange har mista jobben, og det har ramma særleg dei med låg utdanning, låg lønn og svak tilknyting til arbeidslivet. Og nokre bransjar er sterkare ramma enn andre, seier Sanner til E24.

Blant det som er kjente så langt, er at den kommunale kompensasjonsordninga for næringslivet blir foreslått utvida med 1 milliard kroner, følgje Adresseavisen. Regjeringa gir dessutan 250 millionar kroner ekstra til tiltak for elevar i grunnskulen og vidaregåande som har opplevd tapt undervisning, og dessutan 50 millionar til fagskular og private høgskular.

Regjeringa lek

Regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram tysdag føremiddag. Det knyter seg som vanleg stor spenning til kor stor del av pengebruken som skal dekkjast av Oljefondet, og kva formål som er vinnarane og taparane til budsjettet.

Sjølv om det meste er hemmeleg fram til budsjettforslaget blir lagt fram klokka 10.45, viser dei mange «lekkasjane» regjeringa har delt ut til media, at mange formål kan vente seg mange millionar kroner – enkelte formål har milliardar i vente – i auka overføringar.

Og sidan det er Framstegspartiet som skal sørgje for at budsjettet har fleirtal, blir overføringane truleg endå større. På landsmøtet i helga varsla nemleg nyvald leiar Sylvi Listhaug overfor NTB krav om «ei kraftig satsing på helse», og dessutan høgare lønn til sjukepleiarar og helsefagarbeidarar og ein opptrappingsplan for rekruttering.

Så langt er det kjent at sjukehusa får 1,5 milliardar kroner meir i kompensasjon for lågare inntekter.

Kollektiv-milliardar

Kollektiv- og jernbaneselskapa får 1,96 milliardar kroner i ulike former for kompensasjon, ifølgje VG. Regjeringa gir dessutan 250 millionar kroner ekstra for å få ned vedlikehaldsetterslepet på riksvegane, og det blir sett av 90 millionar kroner til å planleggje Ringeriksbanen.

Allereie no kjem dessutan dei første kutta i ferjeprisane. Dei skal ned 10 prosent andre halvår, tilsvarande 120 millionar kroner. Men også her kan utgiftene bli større. Frp har allereie stempla regjeringsforslaget som «puslete».

Arbeidarpartiet fryktar bråk og spel når Frp skal forhandle med regjeringa. Finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen er spent på korleis Listhaug vil opptre i budsjettforhandlingane.

– Frp opptrer ganske desperat i Stortinget om dagen. Dei gjer mest mogleg for å få merksemd, og eg fryktar at dei kjem til å bruke denne budsjettprosessen til å lage kaos, seier han til NTB.

Miljø-millionar

Regjeringa har frå før sett av 1 milliard kroner over tre år til satsinga Grønn plattform, som skal sikre bedrifter og forskingsinstitutt støtte til forskings- og innovasjonsdriven grøn vekst. Målet er å bruke koronakrisa til å få fortgang i den grøne omstillinga, ifølgje næringsminister Iselin Nybø (V).

– No legg vi på 100 millionar kroner til, seier ho til NTB.

Også hydrogensatsinga skal ifølgje E24 doblast med 100 millionar kroner.

Regjeringa foreslår ifølgje NRK at alle vindkraftanlegg skal betale ei produksjonsavgift til vertskommunane per kilowatt dei produserer.

(©NPK)