Traktorar frå heile landet på veg mot Stortinget – Frp åtvarar mot å unngå forhandlingar

innenriks

– No troppar bøndene opp ved Stortinget for å seie ifrå at vi treng ei satsing på norsk landbruk. For bønder, og for dei som skal inn i næringa, er det heilt nødvendig med eit inntektsløft, seier leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i ei pressemelding.

Traktorane vil komme Stortinget klokka 12 tysdag. Dessutan vil det bli markeringar i alle fylke på same tid.

Mannen som truleg køyrer lengst er styremedlem i Norges Bondelag, John-Erik Skjellnes Johansen. Han køyrde frå Dønna i Nordland søndag. For å komme til Stortinget må han leggje 100 mil bak seg.

– Eg skal lage mest mogleg merksemd rundt saka. Vi treng handling bak landbrukspolitikken. Vi treng eit storting og ei regjering som viser at dei har trua på landbruket i Noreg i framtida, seier han til NRK.

– Veldig skuffande

Søndag rulla òg rundt 40 traktorar ut frå garden til Arthur og Marit Salte på Klepp. Bak rattet sat sinte bønder som ikkje ønskte å gå i forhandlingar i årets jordbruksoppgjer.

Dei meiner tilbodet frå staten var altfor dårleg. Ramma for tilbodet i jordbruksoppgjeret er på rundt 900 millionar kroner. Det er under halvparten av kravet frå bøndene på 2,1 milliardar kroner.

– Veldig skuffande, sa Arthur Salte til NTB om tilbodet frå staten.

Han er sentralstyremedlem i Norges Bondelag og seier dei hadde store voner til Olaug Bollestad (KrF) som landbruksminister.

– Ho har gitt oss forventningar til at landbruk er viktig, og vi har følt oss sett og verdsett. Og då dette (tilbodet frå staten) kom, så følte vi at det mangla den viljen i tilbodet som har vore forventa.

Salte nemner inntektsauke, investeringsmidlar til lausdrift, struktur og velferd som stikkord for at dei ikkje ville starte forhandlingar.

– Ikkje dårleg tilbod

Bollestad har uttalt at ho vart skuffa over at bøndene ikkje ville setje seg ned ved forhandlingsbordet i jordbruksforhandlingar i år.

Ho meiner bøndene burde ha sett på moglegheitene i forhandlingane for å få ein jordbruksavtale i boks.

– Staten la fram eit tilbod som la godt til rette for å redusere inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet. I sum meiner eg dette gav godt grunnlag for vidare forhandlingar, til det beste for næringa, har Bollestad sagt.

Statsminister Erna Solberg (H) sa laurdag til Oppland Arbeiderblad at ho ikkje meiner tilbodet frå staten var dårleg.

– Når ramma er 2,7 prosent for frontfaga og 4,5 prosent var starttilbodet vårt til landbruksorganisasjonane, før forhandlingar, ikkje noko dårleg tilbod, seier Solberg til avisa.

Frp: – Gå til forhandlingsbordet

Dersom bøndene og staten ikkje blir samde innan 17. mai, er det Stortinget som vedtek kor stort jordbruksoppgjeret blir.

Dersom det skulle skje, vil det ikkje nødvendigvis skape meir glede hos bondeorganisasjonane, meiner Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsmann i Frp

– Vi vil eigentleg berre oppmode dei til å gå tilbake til forhandlingsbordet. Det er ikkje ei formaning, men ein beskjed: Det vil sannsynlegvis gi dei eit betre resultat å forhandle med staten. Det er usannsynleg at vi kjem til å bidra til å auke tilbodet til staten frå Stortingets side, seier han til NTB.

– For oss verkar det litt rart at ein ikkje kan møte til forhandlingar når ein blir tilbydd ein inntektsvekst på 4,5. Det er ikkje gitt at vi kjem til å støtte regjeringstilbodet til bøndene. Det skal vi vurdere i stortingsgruppa viss saka kjem så langt. Vi gir ikkje regjeringa noka blankofullmakt.

