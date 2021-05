Svekt håp for AstraZeneca- og Janssen-vaksinane, men ønsket om frivillig bruk lever

innenriks

Ekspertutvalet til regjeringa om virusvektorvaksinar vende tommelen ned måndag.

– Det er sjølvsagt på grunn av dei svært alvorlege biverknadene som har vore, sa utvalsleiar Lars Vorland.

Folkehelseinstituttet (FHI) har allereie tilrådd å ta AstraZeneca-vaksinasjonen ut av vaksinasjonsprogrammet. No gjer dei det same med Janssen-vaksinen til Johnson & Johnson ut ifrå slik smittesituasjonen er no.

FHI ønskjer heller at Janssen-vaksinen bør vere ein beredskapsvaksine som kan brukast dersom vaksineforsyningane frå Pfizer og Moderna skulle svikte.

Forseinking på to veker

Regjeringa vil bruke FHIs og tilrådingane frå utvalet i vurderingane sine. Når ei avgjerd kjem, er ikkje fastsett.

Ifølgje FHI vil ei skroting av Janssen-vaksinen gi ei forseinking på opptil to veker for den første dosen i den yngste aldersgruppa, som er 18- til 44-åringar utan underliggjande sjukdommar.

– Forseinkinga på opptil to veker vil ramme dei som har låg sjukdomsbyrde, og ho vil skje på eit tidspunkt der det sannsynlegvis vil vere mindre smitte og færre smitteverntiltak enn det er no, seier smitteverndirektør Geir Bukholm.

Tilrådinga frå Vorland-utvalet er basert på dagens smittesituasjon i Noreg.

– Endra smittetrykk, nye virusmutantar, uventa problem med vaksineleveransar og eventuell ny informasjon om biverknader kan føre til andre konklusjonar, heiter det i tilrådinga.

Frivillig bruk?

FHI og utvalet er derimot delt om vaksinane bør kunne bli gitt til dei som sjølv ønskjer det. FHI seier klart nei.

Utvalet er derimot delt i synet. Fleirtalet meiner at dagens nasjonale smittesituasjon tilseier at det berre unntaksvis vil vere forsvarleg å tilby slike valfrie virusvektorvaksinar.

Mindretalet meiner at vaksinane kan tilbydast på resept til dei som ønskjer det. Mindretalet påpeikar at den enkelte sjølv er i best i stand til å vurdere risikoen, eigen situasjon og behovet for å få vaksine fleire veker tidlegare.

Høie: Mindre negativt

Helseminister Bent Høie (H) seier at det har komme gode nyheiter i det siste som gjer det mindre negativt å ikkje ta i bruk Janssen- og AstraZeneca-vaksinane.

Statsråden framhevar at Noreg no får fleire og gode leveransar av Pfizer-Biontech-vaksinen, og at studiar har vist at ein har svært godt vern allereie tre veker etter første vaksinedose av denne.

– Til saman er dette faktorar som gjer det mindre negativt å sjå bort frå bruk av virusvektorvaksinar, seier Høie.

Janssen-vaksinen til Johnson & Johnson fekk grønt lys i EU og Noreg 11. mars, men har ikkje vorte teken i bruk i Noreg.

Sjeldne biverknader

AstraZeneca-vaksinen vart stansa i Noreg same dag etter meldingar om tilfelle av blodpropp hos vaksinerte. Dei same sjeldne, alvorlege biverknadene har vore observerte med Janssen-vaksinen.

Ifølgje FHI antydar førebelse utrekningar frå USA færre sjukdomstilfelle for Janssen-vaksinen per vaksinerte enn AstraZeneca-vaksinen, men at det er for tidleg å seie kva omfanget er.

– Samtidig har vi ikkje eit klart bilete av kva som utløyser dei alvorlege biverknadene og kva omfanget av desse vil vere for Janssen-vaksinen. Det som gjer det ekstra utfordrande, er at det er uvisst om vi kan identifisere sjukdomsforløpet tidleg nok til å kunne tilby behandling for å unngå seinskadar eller død, seier Bukholm i FHI.

