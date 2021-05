Stor nedgang i talet på mopedkøyrarar i Noreg

innenriks

Betre kollektivtransport, elsparkesyklar og elsyklar har bidrege til at det har vorte færre mopedar på vegen, trur forsikringsselskapet If. Tal frå SSB viser at nedgangen har vore markant med 12 prosent dei siste fem åra.

– Det er fleire årsaker til at færre vel moped, men det har vorte fleire alternative måtar å komme seg fram for dei som kanskje ville køyre på moped tidlegare. For nokre har i tillegg elsykkel vorte den nye mopeden, seier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

No kan ein øvingskøyre personbil frå ein er 16 år, saman med ein person som har hatt førarkort i minst fem år. Det kan vere ei anna årsak til at færre køyrer moped.

– For ungdommar som gjerne har lyst til å køyre eit motorisert køyretøy, vil det nok vere eit godt alternativ å få setje seg bak rattet i ein bil, seier Clementz.

