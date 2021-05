Støttespelarar bidreg med millionar til Høgres valkamp

innenriks

Hagens investeringsselskap Canica AS støttar Høgre med 3,5 millionar kroner, medan selskapet til Sveaas Kistefos blar opp 2 millionar kroner, ifølgje Aftenposten.

På lista over givarane til Høgre, er det dessutan ei rekkje kjende selskap innan finans, eigedom og shipping.

Statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg seier til avisa at bidraga sjølvsagt er viktige.

– I gamle, gamle dagar var det sånn at NHO og LO gav til dei to ulike sidene i politikken. Då NHO slutta å gi, så var det ein føresetnad at også den andre sida skulle slutte å gi, seier ho.

– Då det ikkje skjedde, har private gått inn for å sikre balansen mellom den raude sida som får pengar frå LO, og sørgje for balanse i donasjonane til partia, seier Solberg.

Førre veke løyvde LOs representantskap 23 millionar kroner til Ap, Sp og SV for å sikre ei ny raudgrøn regjering. I tillegg kjem pengestøtte frå ulike forbund og foreiningar innan LO-paraplyen.

(©NPK)