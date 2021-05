Porsgrunn ber om fleire koronavaksinar

innenriks

Søndag melde Porsgrunn om fire nye smittetilfelle, medan talet døgnet før var 30. Samtidig minner kommunen i ei pressemelding om at det kjem få prøvesvar søndagar.

– Vi har òg bede staten om å få fleire vaksinar, men det er enno ikkje konkludert frå deira side, skriv kommunen.

Dei siste tala for Skien, gjeldande for laurdag, viste elleve nye smitta, medan talet dagen før var 29.

På grunn av smittesituasjonen i kommunane Bamble, Porsgrunn og Skien, har regjeringa innført strenge regionale tiltak i dei tre kommunane.

Kommunane vart frå søndag sett til tiltaksnivå B til og med tysdag 25. mai.

Formannskapet i Skien vedtok søndag einstemmig dei same lokale smittevernreglane som Porsgrunn og Bamble, melder NRK. Det betyr mellom anna stans i fritidsaktivitetar og breiddeidrett for alle over 13 år, og avgrensingar i kollektivtrafikken.

