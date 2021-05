Hammerfest får 134 millionar til å rydde opp i forureina sjøbotn

innenriks

Hamna er sterkt forureina på grunn av tidlegare industri, avløp, verftsverksemd og avrenning frå gamle fyllplasser. Bybrannen under andre verdskrigen har òg bidrege til forureininga.

– Oppryddinga i Hammerfest hamn er eit viktig arbeid både for miljøet i havet og menneske som bur i Hammerfest. I dag utgjer miljøgiftene i sjøbotnen ein stor risiko både for helse og for livet i havet, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Oppryddinga vil fjerne eller isolere store mengder miljøgifter frå å bli teken opp i plantar og dyr, seier han.

Prosjektet skal ferdigstillast i 2023 og setjast i gang i år.

Prosjektet, som også gir Hammerfest ny og utvida sentrumsskai og ny fiskerikai, blir anslått til å koste om lag 457 millionar kroner. Tildelinga på 134 millionar kroner frå Miljødirektoratet skal dekkje 75 prosent av utgiftene knytt til miljøtiltaka.

