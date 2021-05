Høie lovar snarleg avgjerd

innenriks

– Arbeidet med hovudkonklusjonane vil ikkje ta lang tid, vil eg tru, seier Høie til NTB etter ein pressekonferanse måndag formiddag.

Han vil likevel ikkje spesifisere noko tidspunkt, berre at arbeidet vil gå raskt.

Måndag vart det klart at det såkalla Vorland-utvalet ikkje tilrår bruk av AstraZenecas og Janssens koronavaksinar som ein del av det norske vaksinasjonsprogrammet. Eit mindretal i utvalet opnar likevel for å dele ut vaksinen til frivillige.

– Vi ville ha ein second opinion fordi vi ser at mange med rette vil reagere på at ein ikkje brukar ein vaksine som er godkjend, og som blir brukt i andre land i Europa, seier Høie.

Han understrekar at vurderinga frå utvalet ikkje betyr at dei meiner andre land som brukar dei to omtalte vaksinane gjer noko gale, men at tilgangen på vaksinar og smittesituasjonen gjer at land som Noreg og Danmark kan gjere slike vurderingar.

(©NPK)