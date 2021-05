Høie: Framleis i rute til meir gjenopning i slutten av mai

innenriks

– Det er framleis sånn at vi er i rute for det som er ambisjonen, nemleg at vi skal kunne gå til neste trinn i siste halvdel av mai, seier helseministeren til NTB.

Trinn 2 vil mellom anna opne for meir reising innanlands, fleire besøkjande i heimen og samling av større grupper.

Sidan toppen på over 1.000 nye koronasmitta dagleg i mars, har talet på nye smittetilfelle i Noreg gradvis falle til eit gjennomsnitt på rundt 400 i døgnet.

Nedgangen har likevel bremsa opp, og laurdag vart det kjendt at eit koronautbrot i grenlandsområdet er så stort og uoversiktleg at regjeringa valde å innføre strenge regionale tiltak i Skien, Bamble og Porsgrunn.

