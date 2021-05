Framleis ikkje utanlandsreiser – men styresmaktene vurderer sommaren

innenriks

– Helsestyresmaktene vurderer i desse dagar grunnlaget for det globale reiserådet utover sommaren. Derfor er det for tidleg å seie no kor lenge reiserådet vil bli forlengt. Dette er bakgrunnen for at forlenginga av det globale reiserådet i denne omgangen blir kort, berre fram til 25. mai. Vi treng litt meir tid før vi kan seie korleis det globale reiserådet vil vere i sommar, seier kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utanriksdepartementet.

Utanriksdepartementet vil komme med meir informasjon innan 25. mai.