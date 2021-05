Dyreparken i Kristiansand bøtelagt etter elbil-ulykke

innenriks

Ein tre år gammal gut vart alvorleg skadd i ulykka, medan den seks år gamle søstera hans slapp frå det med lettare skadar. Ulykka skjedde inne på området til hotellet Abra Havn i Dyreparken.

Guten er framleis under rehabilitering, opplyser bistandsadvokat Trond W. Wehn til Fædrelandsvennen.

– Familien er letta over at politiet har fatta ei avgjerd, og dei er fornøgde med at det er gitt eit førelegg som svir for Dyreparken overnatting AS, seier Wehn.

Politiadvokat Ole Martin Paulsen i Agder politidistrikt opplyser at førelegget er gitt for brot på arbeidsmiljølova og manglande/mangelfull internkontroll i forkant av ulykka. Saka mot føraren av elbilen er lagd bort etter bevisstillinga.

Dyreparken har vedteke førelegget.

– Dette er ei hending med gjestene våre involvert. Då er det viktig for oss å ta ansvar for det som har skjedd, seier direktør Per Arnstein Aamot.

