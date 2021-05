Dobling i flyreiser i april samanlikna med i fjor

innenriks

April i fjor var ein månad med svært lite aktivitet grunna koronapandemien. No byrjar flyreisene å ta seg opp igjen, skriv Avinor i ei pressemelding.

Framleis er det innanlandsreiser som utgjer den største delen av reisene. 711.400 av flyreisene i april var innanlands, medan dryge 110.000 var utanlands.

Sjølv om det er ei dobling samanlikna med fjoråret, er reiseaktiviteten framleis vesentleg lågare enn før koronapandemien. Samanlikna med april 2019 søkk talet på reisande med 80,5 prosent.

– Vi ser ein gradvis auke i reiseaktiviteten i Noreg, og forventar ein vidare vekst innanriks i tida som kjem, ikkje minst i sommar. Når det gjeld utanlandstrafikken blir han påverka av strenge innreiserestriksjonar, og her forventar vi at auken først kjem når restriksjonane lettar og UD endrar reiserådet, seier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

(©NPK)