Dette er Erna Solbergs plan for å vinne valet

innenriks

Solberg skisserte tre område som blir Høgres hovudsatsingar i valkampen, då ho måndag morgon inviterte til pressekonferanse før landsmøtet til partiet denne helga. Høgre vil:

* Inkludere fleire i arbeidslivet

* Jobbe for det partiet kallar helsetenesta til pasienten – med særleg vekt på psykisk helse og rusbehandling.

* Satse på skulen som gir unge nødvendig ballast vidare i livet.

– Eit parti for heilskapen

Solberg vektla at Høgre er eit parti som ser på heilskap framfor enkelte hjartesaker.

– Nokon spør: Er det berre heilskap vi er opptekne av? Nei, vi er opptekne av enkeltsaker òg, men i partiet vårt er vi opptekne av summen, sa Solberg.

Høgres landsmøte blir halde frå fredag til søndag. Solberg seier det blir godt å konsentrere seg om andre tema enn pandemi. Ho ser fram til å løfte blikket og snakke om politiske satsingar for dei neste fire åra.

– Det er eit parti som samlast, som eg trur både er stolt, som er svolten, og som har jobba under leiing av Linda med programarbeid i to år, seier Solberg, med tilvising til Linda Hofstad Helleland som har leidd programarbeidet.

– Diskusjon om økonomisk politikk

Ifølgje Helleland har det vore enormt engasjement i partiorganisasjonen. Etter at andre programutkast vart lagt fram, er det komme inn over 1.000 forslag.

– Det viser at det er eit veldig engasjement og eit ønske om politikkutvikling, at det er nye idear ute i partiorganisasjonen. Det lovar godt, seier ho.

Helleland understrekar samtidig at Høgres «varemerke» om ansvarleg økonomisk politikk skal haldast fast ved. Det har ført til at ein del forslag har vorte avvist. Ho fortel at det har vore diskusjon i programkomiteen om behovet for å ta vare på det økonomiske handlingsrommet.

Vil slåst

Ei rekkje meiningsmålingar gjennom våren gir dagens regjering lita moglegheit for å få fleirtal.

– I utgangspunktet er situasjonen ganske lik den i 2017. Mange spådde ikkje attval, seier ho.

Ein forskjell frå valkampen for fire år sidan er at Framstegspartiet har gått ut av regjeringa, og har erklært at partiet ikkje vil støtte ei regjering dei sjølv ikkje er del av. Solberg erkjenner at det er litt andre tyngdepunkt enn førre gong.

– Vi har absolutt ikkje gitt opp. Vi har tenkt å slåst til stemmelokala stengjer, seier ho.

