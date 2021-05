Dei økonomiske bekymringane for nordmenn er mindre

innenriks

Dette kjem fram i Norsk koronamonitor, som er gjennomført av Opinion.

Talet for mai i år er 6 prosentpoeng lågare enn i mai i fjor og 14 prosentpoeng lågare enn då Noreg stengde ned i mars i fjor.

Samtidig er 40 prosent av dei spurde bekymra for den norske økonomien som følgje av pandemien.

– Dobbelt så mange bekymrar seg for den norske økonomien som for den personlege økonomien sin, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Dette er likevel òg det lågaste bekymringsnivået så langt under pandemien – heile 26 prosentpoeng lågare enn i mars i fjor.

I undersøkinga for mai seier 44 prosent at dei har tillit til at regjeringa har sett i verk dei nødvendige økonomiske tiltaka for å avgrense skadeverknadene på norsk økonomi. Dette er ein auke på 5 prosentpoeng frå april, og for første gong på eitt år aukar tilliten.

