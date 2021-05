229 milliardar brukte på krisetiltak gjennom pandemien

innenriks

I 2020 brukte regjeringa 135 milliardar kroner, medan det i år blir brukt 94 milliardar kroner på tiltak etter koronakrisa, ifølgje nettavisa.

Til E24 seier finansminister Jan Tore Sanner (H) at nokre av tiltaka har vorte justerte, men at det framleis er for tidleg å avvikle dei.

Han meiner det ser lysare ut no i norsk økonomi og peikar på at norsk økonomi har henta inn mesteparten av nedgangen frå i fjor.

– Eg har god tru på at vi skal få fart på Noreg gjennom sommaren og utover hausten, seier han.

(©NPK)