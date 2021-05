Tryggingsstyresmakta undersøkjer gradert informasjon om norsk våpeneksport

innenriks

Saka gjeld Aftenpostens omtale av eit gradert dokument frå Utanriksdepartementet, som var vedlagt Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport. Der kjem det fram at Utanriksdepartementet tillét våpeneksport til Dei sameinte arabiske emirata, trass åtvaringar om at våpena kunne bli brukte i borgarkrigen i Jemen.

– Kompromittering av tryggleiksgradert informasjon er eit alvorleg brot på lov om nasjonal tryggleik og kan ha vesentlege skadefølgjer, seier avdelingsdirektør Vigdis Grønhaug i Nasjonalt tryggingsorgan (NSM).

NSM har førebels ikkje hatt tilgang til den tryggleiksgraderte informasjonen og kjenner saka berre frå medieomtala.

– Oppgåva vår er å føre tilsyn med tryggingstilstanden i verksemder som er underlagde tryggingslova. Tilsynsstyresmakta omfattar ikkje Riksrevisjonen, som er eitt av Stortingets organ. Men vi vil no ta kontakt med relevante kjelder for å få saka opplyst best mogleg, seier Grønhaug.

NSM skriv i pressemeldinga at forsettleg eller grovt aktlaust brot på reglane i tryggingslova kan gi gebyr, tvangsmulkt eller straff.

Aftenposten har grunngitt publiseringa med at informasjonen har stor offentleg interesse.