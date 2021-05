SSB: – Fleire føler seg einsame under koronapandemien

innenriks

Tala for 2020, basert på Livskvalitetsundersøkinga som vart gjennomført frå 9. til 30. mars i fjor, rett før og under den første nedstenginga av samfunnet, viser at 11 prosent av befolkninga mellom 18 og 79 år var plaga av einsemd, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2012 var tilsvarande tal 7 prosent av befolkninga. Det er likevel ei viss uvisse knytt til denne samanlikninga over tid, ifølgje SSB.

Auken frå 2012 til 2020 er særleg uttalt blant unge under 35 år, og blant åleinebuande. Dei som svarte på undersøkinga før restriksjonane vart sette i verk den 12. mars 2020, var meir einsame enn gjennomsnittet òg i 2012.

Langsiktig auke

Tidsperioden mellom 2012 og 2020 er lang; vi kan heller ikkje sjå bort frå at einsemda i samfunnet har vorte meir utbreidde i løpet av desse åra, uavhengig av koronapandemien. Andre studiar tyder på ein langsiktig auke blant ungdom, også på 2010-talet, heiter det i analysen frå SSB.

SSB meiner at tala derfor tyder på at det ikkje er den sosiale nedstenginga som er årsaka til auken, men at medieoppslag om smittesituasjonen, både i Noreg og verda elles, kan ha bidrege til aukande smittefrykt og mindre kontakt. Meir bekymring og større frykt har òg ført til eit sterkare behov for støtte frå andre.

Meir utbreidd einsemd

Sentralbyrået meiner at det er grunn til å tru at einsemda er endå meir utbreidd i 2021 enn den var i 2020.

Undersøkingar gjennomført både av Folkehelseinstituttet og Norsk koronamonitor viser nemleg at fleire oppgir at dei føler seg einsame.

Folkehelseinstituttets samanlikning av situasjonen i juni 2020 med ei tilsvarande undersøking i 2019, i to fylke (Agder og Nordland), fann rett nok ein svak nedgang, bortsett frå ein auke blant kvinner over 75 år. Men dette var i ein periode med redusert smitte, og der fleire av dei mest inngripande tiltaka var letta.

Høgast i Oslo

Ei undersøking som samanlikna situasjonen i 2019 med tilstanden i november/desember 2020, då smittetala igjen hadde auka, stadfesta nemleg den generelle auken. Delen einsame var då høgast i Oslo med 23 prosent, og lågast i Agder med 17 prosent. Før pandemien svarte 14 prosent i sju fylke at dei var einsame.

I undersøkinga Norsk koronamonitor frå Opinion oppgav fire av ti nordmenn i mars 2021 at dei følte seg einsame som følgje av pandemien. Dette var det høgaste nivået som var målt sidan monitoren starta opp i mars i fjor. 75 prosent oppgav at dei sakna meir kontakt med andre, også det ein større del enn gjennomsnittet for 2020.

