Motstandarar reagerer etter at vindkraftselskap nektar å måle turbinar

innenriks

Selskapet har fått lov til å byggje eit omstridd vindkraftverk på Øyfjellet.

– Sjølvsagt er fuglar som kolliderer med turbinane ei relevant problemstilling for Øyfjellet, seier Lena Mellingen i gruppa Motvind Øyfjellet til NRK.

Lokalpolitikar Torbjørn Os (Raudt) ønskjer å måle eitt av dei tre rotorblada på kvar turbin svart, for å redusere talet på fuglar som blir drepne. Bakgrunnen er fersk forsking frå vindkraftverket på Smøla, der forskarar frå Norsk institutt for naturforsking (NINA) har funne ut at ved å måle eitt av rotorblada, blir fugledøyinga redusert med 70 prosent.

Likevel seier kommunikasjonssjef Johan Hammarqvist i det svenske selskapet Eolus at det ikkje er aktuelt å måle nokon av rotorblada svarte.

– Vi har ein konsesjon som seier at turbinane skal vere i gråkvite. Det held vi oss til, seier Hammarqvist.

Mellingen i Motvind Øyfjellet meiner beste alternativet for å hindre fugledød er å ikkje setje opp vindturbinane i det heile.

– Men dersom dei blir sett opp, er måling eit godt alternativ. Viss det får fuglane til å styre unna, seier ho.

