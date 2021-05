Listhaug vil løfte sjukepleiarlønna

innenriks

I forslaget heiter det at «Frp ønsker en treårig opptrappingsplan som legger opp til at det gis et ekstra lønnstillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere de tre neste årene».

– Eg håpar å få støtte for å få til eit løft for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar. Det vil bety at Frp i revidert nasjonalbudsjett vil foreslå at det blir laga ein opptrappingsplan over tre år for å sikre fleire sjukepleiarar og helsefagarbeidarar i åra framover, seier Listhaug til VG.

Ho vil ikkje binde seg til noko beløp, men seier lønna må opp.

– Det må vere noko som gjer at det blir attraktivt å søkje seg til desse yrka, og at fleire vil bli verande der. Mange har krevjande arbeidsdagar og skiftarbeid.

Frp held digitalt landsmøte denne helga.

