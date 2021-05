Hundrevis møter ikkje opp til koronatest trass rekordhøg smitte i Skien

innenriks

Dei siste tre døgna er det registrert 53 (tysdag), 34 (onsdag) og 41 (torsdag) smittetilfelle, viser oversikta til kommunen. Til no i mai er det registrert 182 smittetilfelle. I heile april var talet 209.

Også i nabokommunen Porsgrunn er smittetrykket høgt med 66 tilfelle til no i mai.

Smittetrykket i kommunane er det høgaste i landet, skriv NRK. Likevel har mellom 400 og 450 personar ikkje møtt opp til timane dei hadde bestilt for å ta koronatest. Kanalen skriv at personar dei har vore i kontakt med, fortel om fem dagars ventetid for å få time.

– At så mange ikkje møter opp, gjer at ventetida på test blir unødvendig lang i tillegg til at verdifull kapasitet ikkje blir utnytta, seier kommunalsjef i Skien kommune Erik Nordberg til NRK.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet tilrår at Grenland stengjer ned og innfører det nest strengaste tiltaksnivået (5), seier Porsgrunn-ordførar Robin Kåss (Ap) til NRK.

