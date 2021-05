DNB fekk krass kvitvaskingskritikk – konsernsjefen fekk 80 prosent av maksbonus

innenriks

– Det verkar svært umusikalsk at styret i DNB løyver toppsjefen ein feit bonus, same år som dei sit på informasjon om at det kjem eit stort gebyr frå Finanstilsynet, seier Sivert Bjørnstad, Frps talsperson for næringspolitikk til Dagens Næringsliv.

Også leiaren av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) reagerer og oppmodar DNB til å redusere bruken av bonus.

Styreleiaren til banken Olaug Svarva siger at det er forståeleg at det blir merksemd rundt lønna til toppleiarar.

– Styret er oppteke av at DNB ikkje skal vere lønnsleiande, men konkurransedyktig. Variabel lønn, og halvparten er aksjar med bindingstid, er ei ordning som har brei tilslutning frå aksjonærane. Berre fastlønn vil innebere at leiinga blir like godt godtgjord uansett kva resultat som blir levert, seier Svarva.

Ho legg til at styret på grunn av for svake resultat i arbeidet med etterleving, nettopp har vedteke å redusere variabel lønn for 2019 og 2020.

DNB-konsernsjef Kjerstin Braathen fekk ein bonus på 3,2 millionar kroner i 2020. Bonusen kom same år som Finanstilsynet varsla eit gebyr på 400 millionar kroner etter knallhard kritikk av mangelfullt antikvitvaskingsarbeid i banken. Bonusen blir lagt på toppen av fastlønna på 7,9 millionar kroner. Inklusive eit fastlønnstillegg på 2,4 millionar kroner var Braathens samla godtgjersle 13,7 millionar kroner.

DNB-sjef Kjerstin Braathen ønskjer ifølgje informasjonsavdelinga til banken ikkje å kommentere saka overfor DN.

