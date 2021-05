innenriks

Det melder Øyafestivalen sjølv i ei pressemelding fredag formiddag.

– Vi veit at de har gledd dykk til Øya 2021. Det har vi òg. Derfor er det tungt å måtte fortelje at vi no har teke avgjerda om å ikkje arrangere festival i år. Vi har dei siste månadene halde fast i håpet om at det ville bli mogleg å gjennomføre, men ser at det ikkje går, skriv Tonje Kaada, dagleg leiar for festivalen i pressemeldinga.