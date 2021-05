«Rådebank» og «P3 Gull» dei store vinnarane av Gullrutens fagprisar

innenriks

Landsverk kunngjorde i mars at han gir seg i Discovery. Han byrja i TVNorge allereie i 1999. Sidan den gongen har han vore ansvarleg for den redaksjonelle profilen i mediehuset.

Lyddesigner Fredrik Berg fekk den andre æresfagprisen, skriv Rushprint.

Medan «Rådebank 2» og «P3 Gull» fekk fire prisar kvar, kan VGTV juble for tre prisar til dokumentarfilmen «Kunstneren og tyven».

Seriane «Minibarna», «Do Not Split», «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», «Maskorama «og «Broslo» fekk med seg kvar sin pris, medan «Beforeigners» og «Delete Me» fekk to.

